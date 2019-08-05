Український плавець тріумфував на Кубку світу з плавання у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Український плавець Андрій Говоров успішно виступив на етапі Кубка світу в Токіо, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Нашому спортсмену не було рівних на дистанції 50 м баттерфляєм. Спортсмен зупинив секундомір на позначці 23,10, на 0,01 секунди випередивши угорця Сабастіана Сабо.
"Бронза" в активі Майкла Ендрю із США – 23,24 с.
Варто зазначити, що наступний етап Кубка світу пройде в китайському Цзінані з 8 по 10 серпня.