Украинский пловец победил на Кубке мира по плаванию в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров успешно выступил на этапе Кубка мира в Токио, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Нашему спортсмену не было равных на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен остановил секундомер на отметке 23,10, на 0,01 секунды опередив венгра Сабастиана Сабо.
"Бронза" в активе Майкла Эндрю из США - 23,24 с.
Стоит отметить, что следующий этап Кубка мира пройдет в китайском Цзинане с 8 по 10 августа.