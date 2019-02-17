Український півзахисник оформив другий гол за турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Рибалка відзначився результативною дією у поєдинку 22 туру турецького чемпіонату, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У зустрічі турецької Суперліги Рибалка у складі "Сівасспора" вийшов на поле зі стартових хвилин, а його колектив зазнав поразки в гостях від "Ерзуруму" – 2:4.
Наш співвітчизник забив гол на 12 хвилині баталії, зрівнявши на той момент рахунок – 1:1.
Таким чином, українець має 2 голи і одну гольову передачу в 21 грі нинішнього сезону.
Додамо, що після 21-го туру "Сівасспор" займає 7 позицію в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи в своєму активі 31 очко.