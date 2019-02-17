Украинский полузащитник оформил второй гол за турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Рыбалка отметился результативным действием в поединке 22 тура турецкого чемпионата, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Во встрече турецкой Суперлиги Рыбалка в составе "Сивасспор" вышел на поле со стартовых минут, а его коллектив потерпел поражение в гостях от "Эрзуруме" - 2:4.
Наш соотечественник забил гол на 12 минуте баталии, сравнив на тот момент счет - 1:1.
Таким образом, украинец имеет 2 гола и одну голевую передачу в 21 игре нынешнего сезона.
Добавим, что после 21-го тура "Сивасспор" занимает 7 позицию в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 31 очко.