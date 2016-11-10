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Український парламент став лідером народної недовіри - В.Медведчук

Український парламент став лідером народної недовіри - В.Медведчук

Київ • УНН

 • 7427 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український парламент став лідером народної недовіри. Про це заявив лідер “Українського вибору - Права народу” Віктор Медведчук у своєму блозі, передає УНН.

“Перезавантажений”, “демократичний”, “народний” (яких тільки епітетів не чули ми від народних депутатів за останні два роки) “парламент європейського зразка” став лідером народної... недовіри. Утім, це не дивно. Якщо депутати, покликані висловлювати волю українського народу та відстоювати інтереси країни, не виконують головні вимоги виборців - відновити мир і зберегти територіальну цілісність України, то такий результат більш ніж закономірний", - зазначив В.Медведчук.

Він зауважив, що важко спрогнозувати, який рівень довіри до ВР покажуть листопадові соцопитування після подачі депутатами е-декларацій. "Але навіть до сенсаційних “е-одкровень” парламентарів рейтинг Ради виявився близьким до нуля: згідно з опитуванням соціологічної групи “Рейтинг”, лише 1% респондентів повністю підтримує діяльність ВР", - додав політик.

"Люди втомилися від кривавого протистояння на сході України, вони хочуть мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, хочуть миру і стабільності - такий шлях підтримує близько 67% українців (результати соцдослідження Київського міжнародного інституту соціології). Однак стратегічно важливі, життєво необхідні для країни рішення парламентарі приймати відмовляються. Депутати не підтримують ті закони, які прописані в “Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод”: Закон “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, Закон “Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей ”, закон про вибори на Донбасі, а також внесення змін до Конституції України в частині децентралізації", - вказав В.Медведчук.

Він також зазначив, що "нагнітаючи антиросійську істерію, лякаючи повномасштабними військовими діями і звинувачуючи прихильників мирного шляху врегулювання конфлікту в зраді, "народні фронтовики" і радикали всіх мастей закликають відмовитися від мінських угод і зруйнувати "нормандський формат".

"Представники "партії війни" відмовляються слухати і чути не тільки своїх виборців, але і главу держави (досить згадати останні заяви Петра Порошенка: "Мінськ" - це єдиний шлях до миру", "Кожен, хто сьогодні атакує "Мінськ", повинен тоді нести відповідальність"). Вони ігнорують думку європейських і світових лідерів, невпинно говорять про безальтернативність "Мінська". Таким чином, "партія війни" намагається диктувати умови не тільки Україні, але і світовій спільноті", - наголосив політик.

На його думку, "визнання "нормандською четвіркою" неминучості виконання політичної частини мінських домовленостей і вирішення скласти "дорожню карту" їх імплементації викликало бурхливу реакцію "партії війни" в українському парламенті". "Демарш фракції "Самопоміч", заяви політиків і чиновників про те, що "таке рішення ніколи не пройде у Верховній Раді", і заклики "військовим шляхом звільнити наші території" - так відреагувала "партія війни" на підсумки берлінської зустрічі. Результат такої агресивної, войовничої риторики - реалізація мінських угод переноситься на невизначений час, а українці, які в жовтні 2014-го голосували за політичні сили, які обіцяли в найкоротші терміни відновити мир в країні, в черговий раз відчувають себе обдуреними", - підсумував В.Медведчук.

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