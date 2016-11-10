Украинский парламент стал лидером народного недоверия - В.Медведчук

"Перезагруженный", "демократический", "народный" (каких только эпитетов не слышали мы от народных депутатов за последние два года) "парламент европейского образца" стал лидером народного ... недоверия. Впрочем, это не удивительно. Если депутаты, призванные выражать волю украинского народа и отстаивать интересы страны, не выполняют главные требования избирателей - восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины, то такой результат более чем закономерен ", - отметил В.Медведчук.

Он отметил, что трудно спрогнозировать, какой уровень доверия к ВР покажут ноябрьские соцопросы после подачи депутатами е-деклараций. "Но даже до сенсационных " е-откровений " парламентариев рейтинг Рады оказался близким к нулю: согласно опросу социологической группы" Рейтинг ", только 1% респондентов полностью поддерживает деятельность ВР", - добавил политик.

"Люди устали от кровавого противостояния на востоке Украины, они хотят мирного урегулирования конфликта на Донбассе, хотят мира и стабильности - такой путь поддерживает около 67% украинцев (результаты социсследования Киевского международного института социологии). Однако важные, жизненно необходимые для страны решения парламентарии принимать отказываются. Депутаты не поддерживают те законы, которые прописаны в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений": Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей ", закон о выборах на Донбассе, а также внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации", - отметил В.Медведчук.

Он также отметил, что "нагнетая антироссийскую истерию, пугая полномасштабными военными действиями и обвиняя сторонников мирного пути урегулирования конфликта в измене," народные фронтовики "и радикалы всех мастей призывают отказаться от минских соглашений и разрушить" нормандский формат ".

"Представители" партии войны "отказываются слушать и слышать не только своих избирателей, но и главу государства (достаточно вспомнить последние заявления Петра Порошенко:" Минск "- это единственный путь к миру", "Каждый, кто сегодня атакует" Минск ", должен тогда нести ответственность »). Они игнорируют мнение европейских и мировых лидеров, которые постоянно говорят о безальтернативности "Минска". Таким образом, "партия войны" пытается диктовать условия не только Украине, но и мировому сообществу ", - подчеркнул политик.

По его мнению, "признание" нормандской четверкой "неизбежности выполнения политической части минских договоренностей и решению составить" дорожную карту "их имплементации вызвало бурную реакцию" партии войны "в украинском парламенте". "Демарш фракции" Самопомощь ", заявления политиков и чиновников о том, что" такое решение никогда не пройдет в Верховной Раде ", и призывы" военным путем освободить наши территории "- так отреагировала" партия войны "на итоги берлинской встречи. Результат такой агрессивной , воинственной риторики - реализация минских соглашений переносится на неопределенное время, а украинцы, которые в октябре 2014-го голосовали за политические силы, которые обещали в кратчайшие сроки восстановить мир в стране, в очередной раз чувствуют себя обманутыми ", - подытожил В.Медведчук.