Український математик отримав премію Вольфа у розмірі 100 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Члену-кореспонденту Національної академії наук України Володимиру Дрінфельду та його співавтору Александеру Бейлінсону присудили ізраїльську премію Фонду Вольфа з математики. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної академії наук України.
Науковців нагороджено за цикл інноваційних робіт з алгебраїчної геометрії, які “мають першорядну важливість” для теоретичної фізики, зокрема теорії струн.
Учені працюють в університеті Чикаго. Сама ж премія включає грошову суму в розмірі 100 тисяч доларів. Кожного року нею відзначають 5–6 діячів у кількох галузях сучасної науки. Згодом, більшість нагороджених потрапляють у список лауреатів Нобелівської премії.
Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів затвердив персональний склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.