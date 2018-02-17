Український математик отримав премію Вольфа у розмірі 100 тисяч доларів

Науковців нагороджено за цикл інноваційних робіт з алгебраїчної геометрії, які “мають першорядну важливість” для теоретичної фізики, зокрема теорії струн.

Учені працюють в університеті Чикаго. Сама ж премія включає грошову суму в розмірі 100 тисяч доларів. Кожного року нею відзначають 5–6 діячів у кількох галузях сучасної науки. Згодом, більшість нагороджених потрапляють у список лауреатів Нобелівської премії.

Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів затвердив персональний склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.