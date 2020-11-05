Український футболіст потрапив до символічної збірної туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Авторитетний портал "WhoScored" склав символічну збірну гравців третього туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якій знайшлося місце представнику України, передає УНН.
Юний 18-річний Руслан Нещерет, який проводив дебют у грі проти "Барселони", здійснив низку сейвів і отримав оцінку за свою гру в 9,05 балів, посівши місце на воротах у даній збірній "найкращих гравців".
У збірній туру також опинилися: Лайнер, Штіндль і Плеа з менхенгладбахської "Боруссії", футболісти "Баварії" Боатенг, Лукас Ернандес і Кімміх, а також Жота і Мане з "Ліверпуля", Ачербі з "Лаціо" та Корона із "Порту".
Примітно, що тільки Плеа (10), Жота (9,92) і Корона (9,49) отримали вищий бал за українця.
Нагадаємо, що "Динамо" поступилося "Барселоні" (1:2) і залишилося у нижній частині групи G.