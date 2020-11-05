Украинский футболист попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов

Юный 18-летний Руслан Нещерет, который проводил дебют в игре против "Барселоны", совершил ряд сейвов и получил оценку за свою игру в 9,05 баллов, заняв место в воротах в данной сборной "лучших игроков".

В сборной тура также оказались: Лайнер, Штиндль и Плеа из менхенгладбахской "Боруссии", футболисты "Баварии" Боатенг, Лукас Эрнандес и Киммих, а также Жота и Мане из "Ливерпуля", Ачерби из "Лацио" и Корона из "Порту".

Примечательно, что только Плеа (10), Жота (9,92) и Корона (9,49) получили высший балл чем украинец.

Напомним, что "Динамо" уступило "Барселоне" (1:2) и осталось в нижней части группы G.