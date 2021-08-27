Український фінал: сестри Кіченок зустрінуться у поєдинку за трофей турніру WTA у Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок проведуть поєдинок за право стати володарем трофею у парному розряді турніру WTA-250 у Чикаго, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
Представниці Китайського Тайбея Чжань Хаоцін і Чжань Латиш, з якими українка Людмила Кіченок та японка Макото Ніномія повинні були зустрітися в півфіналі, знялися з поєдинку.
Також знялися зі змагань і суперниці Надії Кіченок із румункою Олару. Вони повинні були зіграти із дуетом Мартінцова/Вондрусова.
Таким чином, у фіналі зійдеться Надія Кіченок із Олару проти Людмили Кіченок із Ніномією.
Доповнення
Раніше в цьому році Людмила Кіченок і Макото Ніномія стали чемпіонками турніру в Ноттінгемі.