Український фінал: сестри Кіченок зустрінуться у поєдинку за трофей турніру WTA у Чикаго

Деталі

Представниці Китайського Тайбея Чжань Хаоцін і Чжань Латиш, з якими українка Людмила Кіченок та японка Макото Ніномія повинні були зустрітися в півфіналі, знялися з поєдинку.

Також знялися зі змагань і суперниці Надії Кіченок із румункою Олару. Вони повинні були зіграти із дуетом Мартінцова/Вондрусова.

Таким чином, у фіналі зійдеться Надія Кіченок із Олару проти Людмили Кіченок із Ніномією.

Доповнення

Раніше в цьому році Людмила Кіченок і Макото Ніномія стали чемпіонками турніру в Ноттінгемі.