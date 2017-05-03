Український боксер І.Редкач програв екс-чемпіонові світу А.Мендосу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Український боксер легкої ваги Іван Редкач (20 перемог, 3 поразки, 1 нічия) зазнав поразки у професійній кар'єрі, поступившись роздільним рішенням суддів колишньому чемпіонові світу за версією IBF домініканцю Архенісу Мендесу (24 перемоги, 5 поразок, 1 ничія), передає УНН з посиланням на сайт vringe.
Тактичний початок бою пройшов з невеликою перевагою І.Редкача, але вже в третьому раунді з українця було знято очко за удар по потилиці. Також по ходу поєдинку І.Редкач двічі відправляв суперника на настил рингу, але в обох випадках рефері Рауль Каїса-молодший не відкривав рахунок, розцінюючи падіння домініканця, як втрату рівноваги через те, що боєць підсковзнувся.
У фінальних раундах перевага була вже за більш активним Мендесом, якому судді в підсумку і нарахували перемогу, щоправда роздільним рішенням – 95:94 за українця і 95:94 та 96-93 на користь домініканця.
"Судді помилилися. Я виграв цей бій. Я відправив суперника в нокдаун, але рефері не відкрив рахунок, а на додачу зняв з мене очко - це і коштувало мені перемоги. Я взагалі не відчував болю, бився так, як хотів, і думаю, що зробив достатньо для перемоги. Судді помилилися - це був мій вечір", - запевнив І.Редкач.
Як повідомляв УНН, Володимир Кличко зазнав поразки в одинадцятому раунді бою проти британця Ентоні Джошуа.