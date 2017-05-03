Украинский боксер И.Редкач проиграл экс-чемпиону мира А.Мендосу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский боксер легкого веса Иван Редкач (20 побед, 3 поражения, 1 ничья) потерпел поражение в профессиональной карьере, уступив раздельным решением судей бывшему чемпиону мира по версии IBF доминиканцу Архенису Мендесу (24 победы, 5 поражений, 1 ные), передает УНН со ссылкой на сайт vringe.
Тактический начало боя прошел с небольшим преимуществом И.Редкача, но уже в третьем раунде с Украинской было снято очко за удар по затылку. Также по ходу поединка И.Редкач дважды отправлял соперника на настил ринга, но в обоих случаях рефери Рауль Каис-младший не открывал счет, расценивая падения доминиканца, как потерю равновесия из-за того, что боец поскользнулся.
В финальных раундах преимущество было уже за более активным Мендесом, которому судьи в итоге и насчитали победу, правда раздельным решением - 95:94 по Украинской и 95:94 и 96-93 в пользу доминиканца.
"Судьи ошиблись. Я выиграл этот бой. Я отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счет, а в придачу снял с меня очко - это и стоило мне победы. Я вообще не чувствовал боли, бился так, как хотел, и думаю, что сделал достаточно для победы. Судьи ошиблись - это был мой вечер", - заверил И.Редкач.
Как сообщал УНН, Владимир Кличко потерпел поражение в одиннадцатом раунде боя против британца Энтони Джошуа.