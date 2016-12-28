Український баскетболіст О.Липовий став найрезультативнішим гравцем матчу чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 28грудня. УНН. Легкий форвард/атакуючий захисник національної збірної України Олександр Липовий вдало зіграв в матчі проти "Лефкадаса", в якому його БК "Трікала" здобув перемогу з рахунком 80:72, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Українець за 29 хвилин на паркеті записав в актив 25 очок (5/9 двоочкових, 4/8 триочкових, 3/3 штрафних), 6 підбирань (3 в нападі) і віддав 1 передачу при 1 втраті і 2 фоли. Показник в 25 очок став найкращим серед усіх гравців протистояння.
Варто відзначити, що після 12 турів грецької першості "Трікала" посідає 13 місце, маючи в активі 3 перемоги.
Додамо, що центровий збірної України та іспанської "Валенсії" В'ячеслав Кравцов за 20 хвилин у виїзному матчі проти "Барселони" відзначився 4 очками (2/5 двоочкових) і 3 підбираннями (1 в атаці), а його команда зазнала поразки з рахунком 82:94.
Як повідомляв УНН, О.Лень потрапив до топ-50 найкращих легіонерів НБА.