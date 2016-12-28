Украинский баскетболист А.Липовый стал самым результативным игроком матча чемпионата Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Легкий форвард/атакующий защитник национальной сборной Украины Александр Липовый удачно сыграл в матче против "Лефкадаса", в котором его БК "Трикала" одержал победу со счетом 80:72, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Украинец за 29 минут на паркете записал в актив 25 очков (5/9 двухочковых, 4/8 трехочковых, 3/3 штрафных), 6 подборов (3 в нападении) и отдал 1 передачу при 1 потере и 2 фола. Показатель в 25 очков стал лучшим среди всех игроков противостояния.
Стоит отметить, что после 12 туров греческой первенства "Трикала" занимает 13 место, имея в активе 3 победы.
Добавим, что центровой сборной Украины и испанской "Валенсии" Вячеслав Кравцов за 20 минут в выездном матче против "Барселоны" отличился 4 очками (2/5 двухочковых) и 3 подборами (1 в атаке), а его команда потерпела поражение со счетом 82:94.
Как сообщал УНН, А.Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА.