Українські захисники знищили колону рф в тилу противника

«Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян», - зазначили захисники.

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зазначило, що це вдалося зробити завдяки тісній взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Грузинським Легіоном.

«На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», - додали українській військові до відео моменту знищення.