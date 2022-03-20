Українські захисники знищили колону рф в тилу противника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські захисники у глибокому тилу противника знищили чергову колону окупантів. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН.
«Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян», - зазначили захисники.
Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зазначило, що це вдалося зробити завдяки тісній взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Грузинським Легіоном.
«На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», - додали українській військові до відео моменту знищення.