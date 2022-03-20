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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50963 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники знищили колону рф в тилу противника

Українські захисники знищили колону рф в тилу противника

Київ • УНН

 • 200337 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські захисники у глибокому тилу противника знищили чергову колону окупантів. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН.

«Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян», - зазначили захисники.

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зазначило, що це вдалося зробити завдяки тісній взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Грузинським Легіоном.

«На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», - додали українській військові до відео моменту знищення.

Українські Національні Новини

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