Украинские защитники уничтожили колонну рф в тылу противника

"Это - наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", — отметили защитники.

Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины заявили, что это удалось сделать благодаря тесному взаимодействию с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Грузинским Легионом.

"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", — добавили украинские военные к видео момента уничтожения.