Українські військові відпрацювали артилерійські стрільби на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські військовослужбовці відпрацювали артилерійські стрільби на морі, провівши навчання з відбиття нападу диверсійної групи бойових плавців на корабель. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"У рамках виходу екіпаж здійснив навчальні стрільби з автоматичної зброї - відбиття нападу диверсійної групи бойових плавців на корабель. Із штатного корабельного озброєння відпрацьовано артилерійські стрільби: попереджувальна стрільба по судну-порушнику, стрільба на ураження надводної цілі та відбиття нападу з повітря", - повідомили прикордонники.
Усі навчальні вправи виконані на схвальні оцінки, умовні цілі уражено, додали у відомстві.
Нагадаємо, водолази ВМС ЗСУ провели навчання в крижаному морі.