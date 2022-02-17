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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь тільки вичерпавши інші засоби припинення вогню — командувач ООС

Українські військові відкривали вогонь у відповідь тільки вичерпавши інші засоби припинення вогню — командувач ООС

Київ • УНН

 • 27007 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Командувач операції Об’єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що українські військові у зоні обстрілів відкривали вогонь у відповідь лише після того, як інші засоби припинення вогню були вичерпані. Про це, як передає кореспондент УНН, він заявив під час брифінгу.

Цитата

“Відповідь була обмежена. Тільки коли була загроза життю наших військовослужбовців. Після вичерпання всіх засобів припинення вогню через СЦКК ОБСЄ”, — сказав Павлюк.

Він додав, що наразі навпроти зони проведення ООС, як і раніше, перебуває 30 тисяч російських військових.

“Російські війська, як стояли навпроти зони проведення операції об’єднаних сил так вони і залишилися — в тих же межах на тих же позиціях”, — повідомив Генерал-лейтенант Павлюк.

Додамо 

Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.

Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.

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