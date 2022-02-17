Українські військові відкривали вогонь у відповідь тільки вичерпавши інші засоби припинення вогню — командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Командувач операції Об’єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що українські військові у зоні обстрілів відкривали вогонь у відповідь лише після того, як інші засоби припинення вогню були вичерпані. Про це, як передає кореспондент УНН, він заявив під час брифінгу.
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“Відповідь була обмежена. Тільки коли була загроза життю наших військовослужбовців. Після вичерпання всіх засобів припинення вогню через СЦКК ОБСЄ”, — сказав Павлюк.
Він додав, що наразі навпроти зони проведення ООС, як і раніше, перебуває 30 тисяч російських військових.
“Російські війська, як стояли навпроти зони проведення операції об’єднаних сил так вони і залишилися — в тих же межах на тих же позиціях”, — повідомив Генерал-лейтенант Павлюк.
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Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.