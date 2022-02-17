Украинские военные открывали ответный огонь только исчерпав другие средства прекращения огня - командующий ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинские военные в зоне обстрелов открывали огонь в ответ лишь после того, как другие средства прекращения огня были исчерпаны. Об этом, как передает корреспондент УНН, он заявил во время брифинга.
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“Ответ был ограничен. Только когда была угроза жизни наших военнослужащих. После исчерпания всех средств прекращения огня через СЦКК ОБСЕ", - сказал Павлюк.
Он добавил, что сейчас напротив зоны проведения ООС по-прежнему находится 30 тысяч российских военных.
“Российские войска как стояли напротив зоны проведения операции объединенных сил так они и остались — в тех же пределах и на тех же позициях”, — сообщил Генерал-лейтенант Павлюк.
Добавим
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.