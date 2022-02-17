Украинские военные открывали ответный огонь только исчерпав другие средства прекращения огня - командующий ООС

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинские военные в зоне обстрелов открывали огонь в ответ лишь после того, как другие средства прекращения огня были исчерпаны. Об этом, как передает корреспондент УНН, он заявил во время брифинга.