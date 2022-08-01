Українські військові не дали окупантам просунутися у напрямку Мар’їнки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Усі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки виявились марними, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
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"Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів.
Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.
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