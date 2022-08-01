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Украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлении Марьинки - Генштаб

Киев • УНН

 • 137306 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки оказались тщетными, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Цитата

"Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг, с целью выявления наших войск и корректировки огня, вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, на Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений.

Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Белой Криницы и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

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