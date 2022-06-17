Випускники шкіл отримають атестати до 1 липня – Міносвіти

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"В окремих регіонах України добігає кінця 2021/2022 навчальний рік. Випускники 9 і 11 класів ЗЗСО, освітній процес у яких завершився, уже можуть отримувати документи про освіту. (...) До 1 липня кожен учень ЗЗСО отримає свій документ про освіту державного зразка", – написав Шкарлет.

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Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати свідоцтва в закордонних дипломатичних установах України в країні їхнього перебування.

Свідоцтва випускників, які не змогли виїхати із тимчасово окупованої території, зберігатимуть протягом року після завершення воєнного стану.

Загалом виготовили 415 350 свідоцтв про базову середню освіту для дев'ятикласників і 224 521 свідоцтво про загальну середню освіту для одинадцятикласників. Зараз триває процес їхнього надходження до шкіл, аби вручити випускникам.

Нагадаємо

Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.