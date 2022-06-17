Выпускники школ получат аттестаты до 1 июля – Минобразования

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"В отдельных регионах Украины подходит к концу 2021/2022 учебный год. Выпускники 9 и 11 классов ЗОСО, образовательный процесс в которых завершился, уже могут получать документы об образовании. (...) До 1 июля каждый ученик ЗОСО получит свой документ об образовании государственного образца", – написал Шкарлет.

Детали

Выпускники школ, которые находятся за границей, могут получить свидетельства в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране их пребывания.

Свидетельства выпускников, которые не смогли уехать с временно оккупированной территории, будут храниться в течение года после завершения военного положения.

Всего изготовили 415 350 свидетельств о базовом среднем образовании для девятиклассников и 224 521 свидетельство об общем среднем образовании для одиннадцатиклассников. Сейчас идет процесс их поступления в школы, чтобы вручить выпускникам.

Напомним

Почти 230 тысяч украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысяч человек в Украине и почти 28 тысяч за границей.