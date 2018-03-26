Українські веслувальники вибороли дві медалі на турнірі в Туреччині

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Каноїсти збірної України стали бронзовими призерами першого старту сезону — “Gloria canoeing cup” — змагань на дистанції 5000 м, які були організовані в турецькому місті Белек. Про це інформує Федерація каное України, передає УНН.

Людмила Лузан показала результат 27:52,27, Едуард Шеметило — 24:29,05. Крім того, за підсумками змагань збірна України отримала два кубки за призові місця в командній першості — за 2-е місце у змаганнях юніорів, за 3-е місце — у змаганнях жінок.

Зазначимо, що у змаганнях чоловіків-каноїстів в топ-10 потрапили наші Дмитро Янчук (4-е місце — 24:49,47), Юрій Вандюк (8 — 25:35,0) та Тарас Міщук (9 — 25:43,16), серед жінок — четвертою з результатом 28:22,78 стала Анастасія Четвертікова.

Примітно, що усього у перегонах брали участь 132 спортсмени з 12 країн, зокрема Сербія та Білорусія, які боролися за перемогу в “одиночках” в двох вікових категоріях (дорослі, юніори) — і в байдарці, і в каное.

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