Українські вчені заявили про прорив в прогнозуванні ускладнень COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські вчені зробили черговий прорив в дослідженні коронавірусу. Зокрема, їм першими в світі вдалося з'ясувати, що ступінь ускладнення залежить від рівня позаклітинної ДНК. Цим досягненням поділився завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, доктор медичних наук, професор Віктор Досенко, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАН України.
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"Мені приємно повідомити (й українські лікарі про це дізнаються найшвидше): ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (що вищий він, то гірший прогноз), і довели це (до речі, першими у світі), - зазначив він.
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За його словами, це з'ясувати вдалося експериментальним шляхом. На етапі надходження до лікарні у пацієнтів, які перебували в стані звичайної, середньої тяжкості, але мали високий ризик важкого перебігу захворювання, учені брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. У цьому експерименті взяли участь 80 пацієнтів з COVID-19.
"Тому все, що потрібно людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде протікання коронавірусної хвороби і, відповідно, які препарати слід приймати, - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - уточнив Досенко.
За запевненням вченого, це цілком реально - потрібні тільки набір реактивів, який обійдеться недорого, і спектрофлюориметр (апарат, який дозволить виміряти рівень позаклітинної ДНК - ред.).
Наразі дослідження ще тривають.