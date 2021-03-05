Українські вчені заявили про прорив в прогнозуванні ускладнень COVID-19

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"Мені приємно повідомити (й українські лікарі про це дізнаються найшвидше): ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (що вищий він, то гірший прогноз), і довели це (до речі, першими у світі), - зазначив він.

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За його словами, це з'ясувати вдалося експериментальним шляхом. На етапі надходження до лікарні у пацієнтів, які перебували в стані звичайної, середньої тяжкості, але мали високий ризик важкого перебігу захворювання, учені брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. У цьому експерименті взяли участь 80 пацієнтів з COVID-19.

"Тому все, що потрібно людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде протікання коронавірусної хвороби і, відповідно, які препарати слід приймати, - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - уточнив Досенко.

За запевненням вченого, це цілком реально - потрібні тільки набір реактивів, який обійдеться недорого, і спектрофлюориметр (апарат, який дозволить виміряти рівень позаклітинної ДНК - ред.).

Наразі дослідження ще тривають.