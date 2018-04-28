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Українські туристи у Єгипті не можуть вилетіти додому: їх розмістили у готелі

Київ • УНН

 • 18675 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Єгипті українські туристи через несправність літака не можуть вилетіти додому, наразі вони розміщені в готелі. Про це УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

Українські туристи у Єгипті не можуть вилетіти додому: їх розмістили у готелі

"Затримка з вильотом була пов'язана з деякими технічними неполадками літака, який був поданий для посадки. Туроператор замовив літак в єгипетської авіакомпанії Egypt Air, але, як стало відомо, львівський аеропорт не був готовий прийняти цей літак, тому постало питання замовлення літака з України. Сьогодні у післяобідну пору літак з України мав би прибути до Єгипту, до Шарм-ель-Шейху, і забрати громадян України до Батьківщини", - повідомив Кирилич.

Так, літак має прибути сьогодні о 17:00. Можливо, до кінця дня українці повернуться додому, проте це питання ще опрацьовується. Зараз громадяни України розміщені в готелі, зазначив він.

Раніше у соцмережах українці повідомляли, що із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова. Йшлося про приблизно 200 українських туристів. 

Нагадаємо, раніше Кирилич повідомляв, що внаслідок ДТП в Торонто громадяни України не постраждали.

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