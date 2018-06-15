Українські тенісисти пробилися до півфіналу та фіналу міжнародних турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українці Денис Молчанов та Владислав Манафов пробилися до одних із вирішальних стадій міжнародних тенісних турнірів у парних розрядах, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У чвертьфіналі ґрунтового турніру ITF в Ліоні лідери посіву Денис Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина) здолали опір дуету Роберто Майтін (Колумбія)/Андреас Сільестрьом (Швеція) — 6:2, 6:4.
За місце в черговому парному фіналі сезону українсько-словацька пара посперечається з четвертими сіяними, парою Люка Маргаролі (Швейцарія)/Се Ченпен (Тайвань).
Натомість в Алмати на змаганнях з призовим фондом у 50 тис. дол., наш тенісист Манафов і Лаурінас Грігеліс (Литва) в чвертьфіналі оформили перемогу над четвертими сіяними — американською парою Гелловей/Леммонс — 6:4, 6:3, а в півфіналі витратили менше години, щоб обіграти сербський дует Чачіч/Сердарушич — 6:3, 6:2.
Зазначимо, що у матчі за титул українсько-литовська пара зіграє з першими ракетками турніру, німецькою парою Кевін Кравіц/Андреас Мієс.