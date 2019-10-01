Українські тенісисти перемогли на старті турніру в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На челенджері з призовим фондом 54 тис. дол. в Нур-Султані (Казахстан) українські тенісисти Ілля Марченко та Владислав Манафов успішно подолали перше коло в одиночному розряді. Про це інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Друга ракетка України Марченко обіграв австрійця Максиміліана Невкриста – 6:4, 7:5. Натомість Манафов завдав поразки французу Уго Греньє – 6:3, 3:6, 6:3.
У другому колі на донеччанина Марченко очікує протистояння із 213 ракеткою світу Маттео Віолою з Італії. Манафов протистоятиме 12 сіяному казаху Олександру Недовєсову.
Як повідомлялося раніше, Марченко здійснив ривок у вересневому рейтингу АТР.