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Українські тенісисти перемогли на старті турніру в Казахстані

Київ • УНН

 • 8248 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На челенджері з призовим фондом 54 тис. дол. в Нур-Султані (Казахстан) українські тенісисти Ілля Марченко та Владислав Манафов успішно подолали перше коло в одиночному розряді. Про це інформує УНН з посиланням на ФТУ.

Українські тенісисти перемогли на старті турніру в Казахстані

Друга ракетка України Марченко обіграв австрійця Максиміліана Невкриста – 6:4, 7:5. Натомість Манафов завдав поразки французу Уго Греньє – 6:3, 3:6, 6:3.

У другому колі на донеччанина Марченко очікує протистояння із 213 ракеткою світу Маттео Віолою з Італії. Манафов протистоятиме 12 сіяному казаху Олександру Недовєсову.

Як повідомлялося раніше, Марченко здійснив ривок у вересневому рейтингу АТР.

Українські Національні Новини

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