Тенісист Марченко здійснив ривок в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Друга ракетка України Ілля Марченко покращив позиції в світовому тенісному рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Донеччанин, який минулого тижня дібрався до третього кола челленджера у Франції додав 59 сходинок і став 371-м. В його активі 98 очок.
Позиція киянина Сергія Стаховського залишилась незмінною — 147 (371 бал).
Відзначимо, що у першій десятці росіянин Данило Медведєв завдяки виходу до фіналу “US Open” піднявся на один рядок (4-й), обігнавши Домініка Тіма, а грек Ціціпас обігнав японця Кея Нісікорі — 7 і 8 місця відповідно.
Крім того зауважимо, що на чолі рейтингу йде Новак Джокович — 9865 пунктів, а за ним Рафаель Надаль — 9225 і Роджер Федерер — 7130.