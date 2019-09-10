Теннисист Марченко совершил рывок в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Илья Марченко улучшил позиции в мировом теннисном рейтинге АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Дончанин, на прошлой неделе добрался до третьего круга челленджера во Франции добавил 59 ступенек и стал 371-м. В его активе 98 очков.
Позиция киевлянина Сергея Стаховского осталась неизменной — 147 (371 балл).
Отметим, что в первой десятке россиянин Даниил Медведев благодаря выходу в финал “US Open” поднялся на одну строчку (4-й), обогнав Доминика Тима, а грек Циципас обогнал японца Кея Нисикори — 7 и 8 места соответственно.
Кроме того заметим, что во главе рейтинга идет Новак Джокович — 9865 пунктов, а за ним Рафаэль Надаль — 9225 и Роджер Федерер — 7130.