Украинские теннисисты победили на старте турнира в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. На Челленджер с призовым фондом 54 тыс. долл. в Нур-Султане (Казахстан) украинские теннисисты Илья Марченко и Владислав Манафов успешно преодолели первый круг в одиночном разряде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Вторая ракетка Украины Марченко обыграл австрийца Максимилиана Невкриста - 6:4, 7:5. Зато Манафов нанес поражение французу Уго Гренье - 6:3, 3:6, 6:3.
Во втором круге дончанина Марченко ожидает противостояние с 213 ракеткой мира Маттео Виолой из Италии. Манафов будет противостоять 12 сеяного казаху Александру Недовесову.
Как сообщалось ранее, Марченко сделал рывок в сентябрьском рейтинге АТР.