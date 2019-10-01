Украинские теннисисты победили на старте турнира в Казахстане

КИЕВ. 1 октября. УНН. На Челленджер с призовым фондом 54 тыс. долл. в Нур-Султане (Казахстан) украинские теннисисты Илья Марченко и Владислав Манафов успешно преодолели первый круг в одиночном разряде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.