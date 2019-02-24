Українські самбісти вибороли 19 медалей на турнірі в Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Мінську завершився Міжнародний турнір з самбо категорії "А" на призи президента Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію самбо України.
У другий день змагань українці вибороли 9 медалей – 2 "золоті", 4 "срібні" і 3 "бронзові". Загальний доробок склав 19 нагород (6 – 5 – 8).
Чемпіонами в складі збірної України у другій день стали Анастасія Новікова (вагова категорія до 52 кг) і Размик Тоноян (бойове самбо, понад 100 кг). "Срібло" на рахунку Христини Бондар (до 52 кг), Олександра Варіченко (бойове самбо, понад 100 кг), Костянтина Архипова (бойове самбо, 90 кг) і Галини Ковальської (до 80 кг). Бронзові нагороди додали Віталій Гребенюк (бойове самбо, понад 100 кг), Петро Давиденко (бойове самбо, 90 кг), Олександр Воропаєв (бойове самбо, 62 кг).
Нагадаємо, що наприкінці минулого року українці вибороли більше двох десятків нагород на Кубку Європи у Мадриді.