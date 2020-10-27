Українські рятувальники отримають 80 аварійно-рятувальних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В рамках реалізації програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху сьогодні об 11:00 відбудеться передача 80 аварійно-рятувальних машин легкого типу для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це інформує пресслужба ДСНС, передає УНН.
“Аварійно-рятувальні машини обладнані найсучаснішим обладнанням, виготовленим за європейськими стандартами. Призначені для забезпечення дій рятувальників у кількості до 5 осіб під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з 24 жовтня ДСНС переведена на посилений режим несення служби.