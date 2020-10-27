Українські рятувальники отримають 80 аварійно-рятувальних машин

“Аварійно-рятувальні машини обладнані найсучаснішим обладнанням, виготовленим за європейськими стандартами. Призначені для забезпечення дій рятувальників у кількості до 5 осіб під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 24 жовтня ДСНС переведена на посилений режим несення служби.