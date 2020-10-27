Украинские спасатели получат 80 аварийно-спасательных машин

“Аварийно-спасательные машины оборудованы современным оборудованием, изготовленным по европейским стандартам. Предназначены для обеспечения действий спасателей в количестве до 5 человек во время проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с 24 октября ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы.