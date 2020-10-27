Украинские спасатели получат 80 аварийно-спасательных машин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках реализации программы повышения уровня безопасности дорожного движения сегодня в 11:00 состоится передача 80 аварийно-спасательных машин легкого типа для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“Аварийно-спасательные машины оборудованы современным оборудованием, изготовленным по европейским стандартам. Предназначены для обеспечения действий спасателей в количестве до 5 человек во время проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с 24 октября ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы.