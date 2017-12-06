Українські паралімпійці вибороли три медалі на старті ЧС з пауерліфтингу

У ваговій категорії до 235 кг дебютну медаль "синьо-жовтим" приніс Антон Крюков з результатом 235 кг. Лише одним кг Крюков поступився переможцю мексиканцю Кастільйо.

Срібною призеркою у категорії до 55 кг стала Маріана Шевчук (122 кг). Їй також до "золота" не вистачило лише 1-го кг.

У категорії до 61 кг серед жінок наша Тетяна Широколава продемонструвала результат 100 кг – бронзова медаль.

Нагадаємо, що чоловіча збірна пауерліфтерів виграла командний залік ЧС.