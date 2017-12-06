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Українські паралімпійці вибороли три медалі на старті ЧС з пауерліфтингу

Київ • УНН

 • 15040 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Мексиці зі здобуття медалей українцями розпочався чемпіонат світу з пара пауерліфтингу, повідомляє УНН з посиланням на сторінку НКСІУ в Facebook.

У ваговій категорії до 235 кг дебютну медаль "синьо-жовтим" приніс Антон Крюков з результатом 235 кг. Лише одним кг Крюков поступився переможцю мексиканцю Кастільйо.

Срібною призеркою у категорії до 55 кг стала Маріана Шевчук (122 кг). Їй також до "золота" не вистачило лише 1-го кг.

У категорії до 61 кг серед жінок наша Тетяна Широколава продемонструвала результат 100 кг – бронзова медаль.

Нагадаємо, що чоловіча збірна пауерліфтерів виграла командний залік ЧС.

Українські Національні Новини

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