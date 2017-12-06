Украинские паралимпийцы завоевали три медали на старте ЧМ по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Мексике с полученич медалей украинцами начался чемпионат мира по парапауэрлифтингу, сообщает УНН со ссылкой на страницу НКСИУ в Facebook.
В весовой категории до 235 кг дебютную медаль "сине-желтым" принес Антон Крюков с результатом 235 кг. Только одним кг Крюков уступил победителю мексиканцу Кастильо.
Серебряным призером в категории до 55 кг стала Марианна Шевчук (122 кг). Ей также к "золоту" не хватило только 1-го кг.
В категории до 61 кг среди женщин наша Татьяна Широколава продемонстрировала результат 100 кг - бронзовая медаль.
Напомним, что мужская сборная пауэрлифтеров выиграла командный зачет ЧМ.