Українські миротворці беруть участь в евакуації населення Конго через виверження вулкану

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 9484 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 43115 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 129671 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 167282 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 150386 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154028 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105945 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87495 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 200659 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89356 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 83602 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 24779 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 37720 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 46647 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 63294 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 167439 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 200662 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 293089 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 458596 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12536 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37362 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42535 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42789 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43546 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Українські миротворці беруть участь в евакуації населення Конго через виверження вулкану

Київ • УНН

 • 18830 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Через виверження вулкану в місті Гома, українські миротворці у Демократичній Республіці Конго беруть участь в евакуації населення та персоналу Місії ООН. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, пише УНН.

Українські миротворці беруть участь в евакуації населення Конго через виверження вулкану

Деталі

Зазначається, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкану, сейсмічну активність та наявність вулканічного пилу, екіпажі вертольотів 18-го окремого вертолітного загону залучені до щоденної евакуації місцевого населення та персоналу Місії ООН.

Зокрема, інженерно-технічний склад в екстремальних умовах здійснює підготовку авіаційної техніки до повторних вильотів. Лише за 27 травня 2021 року у безпечні райони було перевезено близько 200 людей. Решта особового складу загону залучені до охорони базового табору та знаходиться в постійній готовності до перебазування у безпечні райони.

Сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій, за що високо оцінений керівництвом Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Доповнення

27 травня десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Ндіма Конгба, військовий губернатор провінції Північне Ківу, наказав в четвер евакуювати майже третину жителів міста, заявивши, що магма була виявлена ​​під Гомою і довколишніх озерах Ківу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40