Українські миротворці беруть участь в евакуації населення Конго через виверження вулкану

Деталі

Зазначається, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкану, сейсмічну активність та наявність вулканічного пилу, екіпажі вертольотів 18-го окремого вертолітного загону залучені до щоденної евакуації місцевого населення та персоналу Місії ООН.

Зокрема, інженерно-технічний склад в екстремальних умовах здійснює підготовку авіаційної техніки до повторних вильотів. Лише за 27 травня 2021 року у безпечні райони було перевезено близько 200 людей. Решта особового складу загону залучені до охорони базового табору та знаходиться в постійній готовності до перебазування у безпечні райони.

Сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій, за що високо оцінений керівництвом Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Доповнення

27 травня десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Ндіма Конгба, військовий губернатор провінції Північне Ківу, наказав в четвер евакуювати майже третину жителів міста, заявивши, що магма була виявлена ​​під Гомою і довколишніх озерах Ківу.



