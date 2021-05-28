Украинские миротворцы участвуют в эвакуации населения Конго из-за извержения вулкана

Детали

Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за извержения вулкана, сейсмической активности и наличия вулканической пыли, экипажи вертолетов 18-го отдельного вертолетного отряда привлечены к ежедневной эвакуации местного населения и персонала Миссии ООН.

В частности, инженерно-технический состав в экстремальных условиях осуществляет подготовку авиационной техники в повторных вылетов. Только за 27 мая 2021 года в безопасные районы было перевезено около 200 человек. Остальной личный состав отряда привлечен к охране базового лагеря и находится в постоянной готовности к переброске в безопасные районы.

Сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, кто выполняет полетные задания в условиях чрезвычайных ситуаций, за что высоко оценен руководством Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Дополнение

27 мая десятки тысяч людей были эвакуированы из города Гома в Демократической Республике Конго, опасаясь нового извержения вулкана. Ндима Конгба, военный губернатор провинции Северное Киву, приказал в четверг эвакуировать почти треть жителей города, заявив, что магма была обнаружена под Гомой и близлежащих озерах Киву.



