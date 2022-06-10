Українські легкоатлетки здобули “золото” та “бронзу” на “Діамантовій лізі” у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Анна Рижикова отримали “золото” та “бронзу” у стрибках у довжину та бігу з бар'єрами відповідно, на п'ятому етапі «Діамантової ліги» в Римі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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“Марина Бех-Романчук перемогла у змаганнях зі стрибків у довжину з результатом 6.85 метра. Анна Рижикова фінішувала третьою у бігу на 400 метрів з бар’єрами, подолавши дистанцію за 54,50 секунди. Це особисті рекорди сезону для наших спортсменок”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
6 червня троє українських легкоатлетів завоювали медалі на турнірі в іспанському Андухарі в рамках Бронзового континентального туру. Збірна виграла нагороди всіх ґатунків: "золото", "срібло" й "бронзу".