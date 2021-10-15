Українські фігуристи вийшли до числа лідерів турніру в Угорщині

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Чемпіон України в чоловічому одиночному катанні Іван Шмуратко потрапив до числа лідерів після виконання короткої програми на міжнародному турнірі з фігурного катання "Budapest Trophy", який розпочався в столиці Угорщини, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.

Деталі

За свій перший в цьому сезоні старт учень Марини Амірханової отримав 73,22 балів. Він лише 1,24 бали програв лідеру — росіянину Олександру Самаріну, а технічною оцінкою випередив його.

Ще один український фігурист Андрій Кокура з результатом 54,46 посідає десяте місце.

Український танцювальний дует Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров також вперше в сезоні вийшов на змагальний лід. Учні Марії Тумановської-Чайки успішно представили новий ритмічний танець під свінг та блюз і набрали четверту суму балів — 66,52 балів.

Виграли ритм-танець литовські спортсмени Елісон Рід/ Сауліус Амбрулевічюс — 72,05. Слідом за ними йдуть вірменські танцюристи Тіна Гарабедян/Симон Прю-Сенекаль — 71,70. Замикають трійку лідерів росіяни Єлизавета Шанаєва/Давид Наріжний — 69,55.

Доповнення

Довільну програму танцюристи, як і чоловіки, покажуть вже сьогодні.

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