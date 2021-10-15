Украинские фигуристы вышли в число лидеров турнира в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Чемпион Украины в мужском одиночном катании Иван Шмуратко попал в число лидеров после исполнения короткой программы на международном турнире по фигурному катанию "Budapest Trophy", который начался в столице Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
Детали
За свой первый в этом сезоне старт ученик Марины Амирхановой получил 73,22 баллов. Он лишь 1,24 балла проиграл лидеру — россиянину Александру Самарин, а технической оценке опередил его.
Еще один украинский фигурист Андрей Кокура с результатом 54,46 занимает десятое место.
Украинский танцевальный дуэт Мария Голубцова / Кирилл Белобров также впервые в сезоне вышел на соревновательный лед. Ученики Марии Тумановской-Чайки успешно представили новый ритмический танец под свинг и блюз и набрали четвертую сумму баллов — 66,52 баллов.
Выиграли ритм-танец литовские спортсмены Элисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс — 72,05. Следом за ними идут армянские танцоры Тина Гарабедян / Симон Прю-Сенекаль — 71,70. Замыкают тройку лидеров россияне Елизавета Шанаев / Давид Краеугольный — 69,55.
Дополнение
Произвольную программу танцоры, как и мужчины, покажут уже сегодня.