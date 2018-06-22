Українські боксери завоювали сім золотих медалей на змаганнях у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Збірні команди України в різних вікових групах успішно провели престижний щорічний міжнародний турнір “IV Triebel Boxing Cup 2018” на території Словаччини. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України, передає УНН.
За результатами проведених поєдинків в активі збірної України опинилося чотирнадцять нагород різного ґатунку. Отож, призерами та медалістами змагань стали:
“золото” — Роман Тхановський, Олександр Мансуров, Андрій Развадовський, Жан Жермен, Дмитро Собко, Роман Патратій, Андрій Ісаков,
“срібло” — Максим Майданець, Ілля Суслов, Святослав Демкін, Богдан Долганов,
“бронза” — Максим Куций і Юрій Пойда.
“Чудовий турнір, організація на найвищому рівні та, відповідно, високі результати збірних команд України на престижному міжнародному турнірі в Словаччині „Triebel Boxing Cup 2018“. Саме на подібних турнірах наші боксери набираються необхідного досвіду, який обов’язково знадобиться їм на провідних боксерських стартах”, — зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.
Як повідомляв УНН, більше десяти медалей українці здобули на змаганнях у Грузії.