Українські боксери завоювали сім золотих медалей на змаганнях у Словаччині

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Збірні команди України в різних вікових групах успішно провели престижний щорічний міжнародний турнір “IV Triebel Boxing Cup 2018” на території Словаччини. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України, передає УНН.

За результатами проведених поєдинків в активі збірної України опинилося чотирнадцять нагород різного ґатунку. Отож, призерами та медалістами змагань стали:

“золото” — Роман Тхановський, Олександр Мансуров, Андрій Развадовський, Жан Жермен, Дмитро Собко, Роман Патратій, Андрій Ісаков,

“срібло” — Максим Майданець, Ілля Суслов, Святослав Демкін, Богдан Долганов,

“бронза” — Максим Куций і Юрій Пойда.

“Чудовий турнір, організація на найвищому рівні та, відповідно, високі результати збірних команд України на престижному міжнародному турнірі в Словаччині „Triebel Boxing Cup 2018“. Саме на подібних турнірах наші боксери набираються необхідного досвіду, який обов’язково знадобиться їм на провідних боксерських стартах”, — зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Як повідомляв УНН, більше десяти медалей українці здобули на змаганнях у Грузії.

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