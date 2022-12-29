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Українські біатлоністи зайняли третє місце на змаганнях у Німеччині

Українські біатлоністи зайняли третє місце на змаганнях у Німеччині

Київ • УНН

 • 613177 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юніорських змагань “Talent Team Challenge”.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України, передає УНН.

Цитата

“17-річна Олександра та 19-річний Віталій, маючи чи не найменший загальний вік серед усіх пар учасників, пропустили вперед лише суперників з Норвегії та Чехії”, — зазначили в комітеті.

Змагання відбувалися у межах традиційної “Різдвяної гонки” на “Фельтінс-Арені” у німецькому Гельзенкірхені.

Нагадаємо

Українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на Кубку світу з таїландського боксу Муей Тай. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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