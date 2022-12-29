Українські біатлоністи зайняли третє місце на змаганнях у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юніорських змагань “Talent Team Challenge”.
Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України, передає УНН.
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“17-річна Олександра та 19-річний Віталій, маючи чи не найменший загальний вік серед усіх пар учасників, пропустили вперед лише суперників з Норвегії та Чехії”, — зазначили в комітеті.
Змагання відбувалися у межах традиційної “Різдвяної гонки” на “Фельтінс-Арені” у німецькому Гельзенкірхені.
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