Українські біатлоністи зайняли третє місце на змаганнях у Німеччині

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“17-річна Олександра та 19-річний Віталій, маючи чи не найменший загальний вік серед усіх пар учасників, пропустили вперед лише суперників з Норвегії та Чехії”, — зазначили в комітеті.

Змагання відбувалися у межах традиційної “Різдвяної гонки” на “Фельтінс-Арені” у німецькому Гельзенкірхені.

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Українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на Кубку світу з таїландського боксу Муей Тай. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту.