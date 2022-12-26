Збірна України посіла друге місце на Кубку світу з таїландського боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на Кубку світу з таїландського боксу Муей Тай. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту, інформує УНН.
Деталі
Збірна України здобула 9 медалей (3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі) з таїландського боксу Муей Тай на Кубку світу в місті Бангкок (Таїланд).
«Золото»: Анатолій Суханов (86 кг), Єгор Скуріхін (75 кг), Олександр Єфіменко (71 кг); «Срібло»: Олег Беспятий (63,5 кг), Михайло Сердюк (54 кг).
«Бронза»: Богдан Студнев (60 кг), Валерій Денисов (57 кг), Андрій Латушко (67 кг) , Владислав Григорєв (81 кг).
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 380 спортсменів із 45 країн. Збірна України була представлена на турнірі 9 спортсменами.
Доповнення
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних збірних - підсумковий за 2022 рік. Україна наразі посідає 26-те місце.
Збірна України вперше в історії здобула Кубок світу з жіночої боротьби. Турнір проходив минулими вихідними в американському Коралвіллі.