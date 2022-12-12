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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23963 перегляди

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Українські борчині вперше в історії здобули Кубок світу

Українські борчині вперше в історії здобули Кубок світу

Київ • УНН

 • 754509 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Збірна України вперше в історії здобула Кубок світу з жіночої боротьби. Турнір проходив минулими вихідними в американському Коралвіллі. Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України, інформує УНН.

Деталі 

Синьо-жовта команда блискуче перемогла команду Монголії на Кубку світу у другому раунді. Українки перемогли з рахунком 7:3. Перемогу одержали Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова.

Наші дівчата в третьому раунді перемогли команду Японії з рахунком 5:5. Перемогу в своїх зустрічах здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар,Тетяна Сова-Ріжко та Алла Белінська. Слід зазначити, що інші дівчата також показали чудову боротьбу та по балах абсолютно не поступались японкам.

Таким чином синьо-жовта команда під керівництвом Андрія Стадника вийшла до фіналу, де зустрілася з командою Китаю. 

У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

"Українські борчині вперше в історії здобули Кубок світу", - вказали у Мінмолодьспорту.

Доповнення

Повний комплект нагород зібрали українські фристайлісти за два дні змагань на Кубку Європи з лижної акробатики у фінській Руці.

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