Деталі

Синьо-жовта команда блискуче перемогла команду Монголії на Кубку світу у другому раунді. Українки перемогли з рахунком 7:3. Перемогу одержали Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова.

Наші дівчата в третьому раунді перемогли команду Японії з рахунком 5:5. Перемогу в своїх зустрічах здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар,Тетяна Сова-Ріжко та Алла Белінська. Слід зазначити, що інші дівчата також показали чудову боротьбу та по балах абсолютно не поступались японкам.

Таким чином синьо-жовта команда під керівництвом Андрія Стадника вийшла до фіналу, де зустрілася з командою Китаю.

У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

"Українські борчині вперше в історії здобули Кубок світу", - вказали у Мінмолодьспорту.

Доповнення

Повний комплект нагород зібрали українські фристайлісти за два дні змагань на Кубку Європи з лижної акробатики у фінській Руці.