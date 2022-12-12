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Актуальное
Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира

Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира

Киев • УНН

 • 754507 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сборная Украины впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе. Турнир проходил в минувшие выходные в американском Коралвилле. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины, информирует УНН.

Детали 

Желто-голубая команда блестяще победили команду Монголии на Кубке мира во втором раунде. Украинки выиграли со счетом 7:3. Победу одержали Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова.

Наши девушки в третьем раунде победили команду Японии со счётом 5:5. Победу в своих встречах одержали: Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Татьяна Сова-Рижко и Алла Белинская. Следует отметить, что другие девушки также показали замечательную борьбу и по балам совершенно не уступали японкам.

Таким образом желто-голубая команда под руководством Андрея Стадника вышла в финал, где встретилась с командой Китая. 

В финальном раунде украинки победили команду Китая со счетом 6:4. В своих встречах победили Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.

"Женская команда по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира", - указали в Минмолодежьспорта.

Дополнение

Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.

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