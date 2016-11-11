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Українські біатлоністи одними із перших одержали запрошення на Різдвяну гонку в Німеччині

Українські біатлоністи одними із перших одержали запрошення на Різдвяну гонку в Німеччині

Київ • УНН

 • 8171 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідери українського біатлону Олена Підгрушна і Сергій Семенов візьмуть участь в престижній Різдвяній гонці, яка пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) 28 грудня, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Крім української пари, участь підтвердили ще чотири дуети:

Доротея Вірер - Домінік Віндіш (Італія);

Ліза Тереза Гаузер - Сімон Едер (Австрія);

Франциска Пройсс - Сімон Шемпп (Німеччина);

Габріела Коукалова - Міхал Шлезінгер (Чехія).

Варто відзначити, що решта учасників престижних змагань стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що чинними переможцями Різдвяної гонки є французи Мартен Фуркад і Марі Дорен Абер.

Додамо, що у сезоні 2008 року переможцями перегонів ставали українці Оксана Хвостенко/Андрій Семенов, а у 2014 році змагання виграли Сергій Семенов і Валентина Семеренко.

Як повідомляв УНН, збірна України візьме участь у біатлонному турнірі в Норвегії.

Українські Національні Новини

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