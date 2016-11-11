Українські біатлоністи одними із перших одержали запрошення на Різдвяну гонку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідери українського біатлону Олена Підгрушна і Сергій Семенов візьмуть участь в престижній Різдвяній гонці, яка пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) 28 грудня, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Крім української пари, участь підтвердили ще чотири дуети:
Доротея Вірер - Домінік Віндіш (Італія);
Ліза Тереза Гаузер - Сімон Едер (Австрія);
Франциска Пройсс - Сімон Шемпп (Німеччина);
Габріела Коукалова - Міхал Шлезінгер (Чехія).
Варто відзначити, що решта учасників престижних змагань стануть відомі пізніше.
Нагадаємо, що чинними переможцями Різдвяної гонки є французи Мартен Фуркад і Марі Дорен Абер.
Додамо, що у сезоні 2008 року переможцями перегонів ставали українці Оксана Хвостенко/Андрій Семенов, а у 2014 році змагання виграли Сергій Семенов і Валентина Семеренко.
Як повідомляв УНН, збірна України візьме участь у біатлонному турнірі в Норвегії.