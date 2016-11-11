Украинские биатлонисты одними из первых получили приглашение на Рождественскую гонку в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидеры украинского биатлона Елена Пидгрушная и Сергей Семенов примут участие в престижной Рождественской гонке, которая пройдет в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Кроме украинской пары, участие подтвердили еще четыре дуэта:
Доротея Вирер - Доминик Виндиш (Италия);
Лиза Тереза Хаузер - Симон Эдер (Австрия)
Франциска Пройсс - Шемпп (Германия);
Габриэла Коукалова - Михал Шлезингер (Чехия).
Стоит отметить, что остальные участники престижных соревнований станут известны позже.
Напомним, что действующими победителями Рождественской гонки являются французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер.
Добавим, что в сезоне 2008 года победителями гонки становились украинцы Оксана Хвостенко / Андрей Семенов, а в 2014 году соревнования выиграли Сергей Семенов и Валентина Семеренко.
Как сообщал УНН, сборная Украины примет участие в биатлонном турнире в Норвегии .