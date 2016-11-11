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Украинские биатлонисты одними из первых получили приглашение на Рождественскую гонку в Германии

Украинские биатлонисты одними из первых получили приглашение на Рождественскую гонку в Германии

Киев • УНН

 • 8171 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидеры украинского биатлона Елена Пидгрушная и Сергей Семенов примут участие в престижной Рождественской гонке, которая пройдет в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Кроме украинской пары, участие подтвердили еще четыре дуэта:

Доротея Вирер - Доминик Виндиш (Италия);

Лиза Тереза ​​Хаузер - Симон Эдер (Австрия)

Франциска Пройсс - Шемпп (Германия);

Габриэла Коукалова - Михал Шлезингер (Чехия).

Стоит отметить, что остальные участники престижных соревнований станут известны позже.

Напомним, что действующими победителями Рождественской гонки являются французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер.

Добавим, что в сезоне 2008 года победителями гонки становились украинцы Оксана Хвостенко / Андрей Семенов, а в 2014 году соревнования выиграли Сергей Семенов и Валентина Семеренко.

Как сообщал УНН, сборная Украины примет участие в биатлонном турнире в Норвегии .

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