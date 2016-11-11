Украинские биатлонисты одними из первых получили приглашение на Рождественскую гонку в Германии

Кроме украинской пары, участие подтвердили еще четыре дуэта:

Доротея Вирер - Доминик Виндиш (Италия);

Лиза Тереза ​​Хаузер - Симон Эдер (Австрия)

Франциска Пройсс - Шемпп (Германия);

Габриэла Коукалова - Михал Шлезингер (Чехия).

Стоит отметить, что остальные участники престижных соревнований станут известны позже.

Напомним, что действующими победителями Рождественской гонки являются французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер.

Добавим, что в сезоне 2008 года победителями гонки становились украинцы Оксана Хвостенко / Андрей Семенов, а в 2014 году соревнования выиграли Сергей Семенов и Валентина Семеренко.

Как сообщал УНН, сборная Украины примет участие в биатлонном турнире в Норвегии .