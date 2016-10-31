Українські АЕС за добу виробили 269,55 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Минулої доби, 30 жовтня, станціями вироблено 269,55 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 31 жовтня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 42-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 23-я доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 6-а доба капітального планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 030 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 870 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.