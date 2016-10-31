Украинские АЭС за сутки произвели 269,55 млн. кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки, 30 октября, станциями выработано 269,55 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 31 октября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 42-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 23-и сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 030 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 870 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.