Украинские АЭС за сутки произвели 269,55 млн. кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки, 30 октября, станциями выработано 269,55 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.